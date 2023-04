CLICHE, Jean-Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le lundi 23 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Gilles Cliche, époux de feu Marcella Provencher, fils de feu monsieur Lorenzo Cliche et feu dame Lucina Ferland. Natif de Nantes, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Papa a fait carrière dans le domaine des gouttières et est l'un des co-fondateurs de l'entreprise "Les Gouttières de la Capitale". À sa retraite, il aimait naviguer sur le fleuve St-Laurent à bord de son bateau ancré à la marina du Vieux-Port de Québec. Il a longtemps joué aux quilles dans une ligue. Jardinier à ses heures chaque été, il cultivait son petit potager où il y avait une abondance de petits pois. De nature sociale, il aimait bien aller jaser avec ses chums au "113". Sa balançoire est devenue au fil des ans un lieu de rencontre important : on peut dire que ses voisins et grands amis Ubald et feu Raynald sont souvent venus faire un tour en après-midi pour jaser, avant de se retrouver ensemble autour du feu en soirée.Il laisse dans le deuil sa fille et son fils : Danielle Cliche (John Andrenacci) et Stéphane Cliche; ses petits-enfants : Gabriel, Rafael, Marie-Noëlle et Annabelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Provencher : feu Hermance (feu Donat Gagné), feu Albert (Marie-Paule Painchaud), Jean-Charles (Yvette Castonguay), feu Benoit, Jean-Baptiste (Nicole Crépeau), Félix (feu Paulette Chapdelaine) et feu Claudette (feu Jean Dorais); ses demi-frères et demi-sœurs de la famille Bellavance : Laurette (feu Clermont Rouillard), feu Julien (Pauline Trudel), Renaud (Yvette Bernier), Marthe (Gaston Trudel), Laval (Diane Carrier), Raymond (Suzanne Carrier) et André (Carole Poulin); ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses nombreux ami(e)s, dont ses très chers et précieux voisins et amis de longue date. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité C de l'Hôpital Laval, pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur humanité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org. Vous pouvez également faire un don à la Fondation Diabète Québec, 8550 Boul. Pie IX suite 300, Montréal, QC, H1Z4G2, tél. : 1-800-361-3504, Internet : https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons. :418-527-4294.