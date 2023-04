LAUZÉ, Vianney



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le premier avril 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Vianney Lauzé, époux madame Claudette Gingras, fils de feu monsieur René Lauzé et feu madame Ursule Blanchet. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Criss Martinez) et Michaël (Jessica Genest); ses petits-enfants adorés : Sophie et Charles : ses frères et soeurs : Lucie (Damien Blais), Justine, Martin (Suzanne Plante), Armand (Lise Méthot), Thérèse (Louis Jacques), Gilles (Lorraine Bilodeau), Sylvain (Lorraine Moreau), Benoit (Françoise Larochelle), Gabriel (France Carrière) et Jeannine (feu Jean-Claude Couette); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras : feu Jean-Marie (Bernadette Leclerc), feu Fernande (Alfred Garneau), Yolande (Robert Blais), Réal (Rose-Yvonne Mofette), feu Noëlla (feu André Dé-saulniers), Jacqueline (Émilien Huot), feu Jean-Paul (Céline Moreau), feu Victor et Anita (Réal Gonthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci aux personnels des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera en présence des cendres au salon :à compter de 10 h.