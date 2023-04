CARON, Jeanne-D'Arc Anctil



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 19 mars 2023 est décédée à l'âge de 87 ans et 2 mois, dame Jeanne-D'Arc Anctil, épouse de monsieur Marcel Caron. Elle était la fille de feu Philippe Anctil et de feu Georgianna Lévesque. Elle demeurait autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au :de 11h à 13h50.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Marcel; ses enfants: Brigitte (Luc Dionne), Serge (Mélanie Emond), Marie-Josée (Patrice Bergeron), Isabelle (Éric Langlois); ses petits-enfants: Jonathan (Laurence Alain-Martineau), Jean-Philippe (Myriam Beauchemin), Annie-Pier (Charles Bordeleau), Olivier, Gabriel, Rosalie (William Crépin-Huot); ses arrière-petits-enfants Allie et Adam. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Maurice (Florence Dubé), Claudette (Albert Langelier), feu Eugénie (Fernand Dionne). De la famille Caron, elle était la belle-soeur de: feu Denise, Pierrette (Raymond Camiré), Normande (Claude Blanchet), Daniel, Simon (Madeleine Beaulieu), feu Michel. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie la Dre Josée Rousseau et les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Don en ligne www.coeuretavc.ca/dons