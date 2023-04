MORIN, Henriette Sr



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le 17 avril 2023, est décédée sœur Henriette Morin, sœur de Sainte Jeanne d'Arc, (en religion sœur Alphonse-Marie du S.C.) à l'âge de 92 ans et 3 mois, après 67 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Morin, journalier et de feu madame Ida Coulombe de St-Cyrille de L'Islet.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, Québec. Sœur Henriette Morin laisse dans le deuil, outre les membres de sa Communauté religieuse, sa sœur Claire, ses frères Jacques (Pierrette Gagnon) et Marcel (Suzanne Dion) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Elle a été confiée à la maison