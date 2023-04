DUPUIS, Lise



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 mars 2023, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée madame Lise Dupuis. Elle était la fille de feu dame Euphrasie Tapp et de feu monsieur Donat Dupuis. Elle a été élevée par sa sœur, feu dame Olivine Tapp (feu Gérard Cayer). Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Denis Cayer (Rachel Guay), Léger Dupuis (Agnès Denis), Yvon Berger (Gaétane Mireault), Jean-Lucien Dupuis, Abel Dupuis, Marion Dupuis, Rosaire Dupuis, Gérald Dupuis (Renée-Claude Francoeur), Ronald Dupuis (Gisèle Bilodeau), Marlène Dupuis (Gérald Ouellet) et Stella Dupuis (Marcel Bélanger); ses nombreux neveux et nièces : Sylvain et Mireille Cayer; Sophie et Stéphanie Dupuis; Daniel, Steve et Dominique Berger; Sébastien et Claude Dupuis; Jonathan, Maxime et Jessica Dupuis; Nathalie Ouellet; ainsi que Jimmy et Cindy Bélanger. Elle laisse également dans le deuil ses petits-neveux, qu'elle considérait comme ses petits-enfants : William, Samuel, Leahkim et Lyvia; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h.La famille tient à remercier le département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Qc, Téléphone : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.