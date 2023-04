GARIÉPY, Lise Lessard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 avril 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Lessard Gariépy, épouse de monsieur Jean-Marc Gariépy, fille de feu madame Marguerite Picard et de feu monsieur Georges Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Outre son époux Jean-Marc, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François (Marie-Ève) et Brigitte (Éric); ses petits-enfants : Sophie-Anne, Félix-Antoine, Antoine, Alexandre et Sarah-Maude; ses sœurs : Nicole (Yvan) et Ginette (Jean-Pierre) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.