MAGNAN, Émilien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 avril 2023, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédé monsieur Émilien Magnan, époux de madame Colette Pelchat, fils de feu madame Jeanne Marsan et de feu monsieur Arthur Magnan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 17h à 20h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Colette Magnan Pelchat; ses enfants : Line (Jacques Larochelle) et Chantal (Hugo Lortie); son petit-fils adoré Thomas Larochelle; ainsi que la grande famille Larochelle, enfants et petits-enfants; ses frères et soeurs : Pierrette (feu Gilles Bélanger), Huguette (Jean-Guy Savard), feu René (Margot Charrier), feu Clément (Louise Boivin), feu Claude (Claire Fortier), feu Jean-Paul (feu Sylvia Ouellet), feu Roger (feu Annette Drolet), feu Laurent (Margot Derose) et feu Madeleine; ses beaux-frères et belles-soeurs : Claudette (feu Marc Bertrand), Yvette (feu Raymond Lapointe), Jean-Claude (Cécile Gasse), feu Roland (Lucille Ennis), feu Nicole (feu Gilles Levesque), feu Yvon (Lise Senechal) et feu Gaston ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC de Limoilou, l'équipe du Dr Marjolaine Tremblay, Chloé, Josée et le Dr Carole Cyr. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc, Téléphone : 418 527-0075, Courriel : information@prqca.ca, Site web : www.prqca.ca, Des formulaires seront disponibles sur place.