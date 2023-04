CRÉPAULT, Jeannine Sylvain



Au CHUL, le 18 mars 2023, à l'âge de 91 ans, accompagnée de l'amour de ses quatre enfants, est décédée madame Jeannine Sylvain, épouse de feu monsieur Raymond Crépault, fille de feu Cebéa Gilbert et de feu Émile Sylvain. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 14 h à 15 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Ruth Thériault), Pierre (Micheline Bussière), Dany (Édith Garant) et Lynda (Carl Lambert); ses petits-enfants : Hubert (Dominic Simard), Étienne (Natalie Lauzon), Simon, Nicolas (Sarah Bouchard), Mylène (Jean-François Guay), Marie-Ève (Tony Wendt), François (Cathy Sun) et Dave (Émilie Lambert); ses arrière-petits-enfants : Alexane, Lucas, Myhalie, Éloïse, Chloë, Noalie et Juliette; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Thérèse et de Colette (feu Gérard Allard). La famille tient à remercier le personnel de gériatrie en soins palliatifs du CHUL pour leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.