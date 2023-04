7 compagnies québécoises à découvrir pour encourager l’achat local

L’achat local est devenu une priorité pour plusieurs Québécois, qui sont prêts à faire de nombreux détours pour encourager les entrepreneurs d’ici. Mais, si on vous disait qu’il est maintenant possible de tout trouver au même endroit, sans même devoir quitter le confort de votre foyer ?

Depuis quelques mois déjà, Le Panier Bleu s’est doté d’une plateforme transactionnelle pour faire briller les 300 marchands québécois et les 100 000 produits qui se trouvent sur son site Web. Ainsi, que vous ayez besoin d’une lampe de chevet, d’un nouveau béret ou d’une confiture de bleuets, vous pourrez désormais tout acheter à une seule et même adresse. Pratique !

Voici donc 7 entreprises québécoises à découvrir avec la nouvelle plateforme transactionnelle :

1. BKIND

Courtoisie: BKIND

Ayant l’environnement à cœur, BKIND propose depuis 2014 des produits de beauté et soins de la peau 100 % naturels, faits à base de plantes. Des ingrédients jusqu’à l’emballage, tout est écoresponsable et fait au Québec.

2. Capelan

Courtoisie: Capelan

Tout comme les bancs de poissons qui apparaissent au printemps pour annoncer le retour des beaux jours, la collection de vêtements Capelan représente la liberté et la communauté. Cette compagnie de la Côte-Nord vous propose d’arborer la région au quotidien, de Tadoussac à Blanc-Sablon, afin de représenter et de raconter son histoire. Créé en collaboration avec des artistes régionaux, chaque chemise, t-shirt, oie et crewneck porte une identité régionale forte.

3. Arico

Courtoisie: Arico

Arico a fait passer le bean bag à un autre niveau grâce à ses produits de qualité, son design unique et ses prix qui défient toute concurrence. Les trois entrepreneurs derrière la marque nous prouvent ainsi que confort et style peuvent bel et bien cohabiter, et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur !

4. Dans le sac

Courtoisie: Dans le sac

Tout a commencé en 2016 pour Dans le sac avec une petite gamme de sacs réutilisables de toutes sortes – sac à pain, sac à lunch, sac à vrac, sac à collation – pour tendre tranquillement vers un mode de vie zéro déchet. La gamme s’est agrandie au fil du temps, mais une chose demeure : tous les produits sont faits au Québec et ils sont fabriqués à partir de fibres naturelles, afin d’avoir le moins d’impact possible sur notre belle planète.

5. Poseidn

Courtoisie: Poseidn

Réinventer la boisson de façon ludique et délicieuse : voilà le pari que s’est donné Poseidn en développant des produits 3D qui se dissolvent pour créer vos boissons préférées. Essayez les bombes à cocktail, à chocolat chaud et d’autres boissons chaudes, qui sont tellement jolies que vous hésiterez à les boire !

6. Rose Buddha

Courtoisie: Rose Buddha

Voici une compagnie de vêtements de sport durables et équitables pour femmes ! Certifiée B Corp, l’entreprise Rose Buddha fabrique tous ses produits à partir de matériaux recyclés ainsi que de fibres naturelles et biologiques, pour aider à réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la mode. Leggings, camisoles, hoodies, soutiens-gorge : tout a été pensé pour bouger consciemment !

7. Cocooning Love

Courtoisie: Cocooning Love

En plus de proposer des produits de beauté sains et efficaces, l’entreprise Cocooning Love, fondée en 2016, mise sur l’expérience qui entoure l’utilisation de ses produits. Offrez-vous un moment cocooning unique avec des textures et des odeurs recherchées, qui vous permettront de prendre soin de vous !

Grâce à sa nouvelle plateforme transactionnelle, Le Panier Bleu encourage les entreprises québécoises et permet de faire rouler l'économie locale. De plus, l’achat de proximité permet de consommer de façon responsable, et ça, c’est profitable pour l’ensemble de notre collectivité. Pour découvrir encore plus d’entreprises d’ici, visitez lepanierbleu.ca dès maintenant !