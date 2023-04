ROUSSEL, Lauraine



À Québec, le 21 février 2023, à l'âge de 90 ans est décédée madame Lauraine Roussel, épouse de feu monsieur Rémi Perreault et fille de feu madame Armandine Bérubé et de feu monsieur Ernest Roussel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils Claude Perreault (Marielle Gauthier); ses petits-fils : Yannick et feu Simon; sa soeur et ses frères : Jocelyne (Philippe Michaud) Yvan, Carol (Ginette Bélanger) et Raymond, sa belle-soeur Marielle Dumais (feu Valère Roussel) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 13h à 15hSes cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.Pour renseignements ou messages de sympathie :