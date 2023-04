LAPOINTE BERGERON, Thérèse



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 9 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Lapointe, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Bergeron. Elle était la fille de feu madame Germaine Jobidon et de feu monsieur Alfred Lapointe. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h00 au centre commémoratifMme Lapointe reposera temporairement au Columbarium du centre commémoratif au côté de son époux et ils seront inhumés au cimetière de La Nativité Notre-Dame (rue du Fargy), au printemps 2023. Madame Lapointe laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Patricia Tremblay), Normand (Johanne Tremblay) et Claudia (Richard Tremblay); ses petits-enfants: Marianne (Matthew Scott), Guillaume, Stéphanie (Cédric Métayer), Marie-Ève (Dany Vallerand) et Alexandra (Francis Roy); ses arrière-petits-enfants: Heaven, Kayla, Malek et Destiny; sa sœur Rita (feu Gilles Giroux), son frère Jacques (Louise Papillon), ses belles-soeurs Véronique Bergeron (feu Jean-Marc Gauthier) et Marie Giroux (feu Jacques Bergeron, Michel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Myriam, la sœur de: feu Lucien (Monique Tremblay), feu Roland (Fleur-Ange), feu Fernand, feu Claire (Yvon Giroux), feu Jeannine et feu Richard (Jeannine Taillon) et de la famille Bergeron, la belle-sœur de: feu Lise (René Gallichand), feu Huguette et feu Marie-Andrée. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8, (418) 682-6387, www.coeuretavc.ca