VILLENEUVE, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine le 10 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Villeneuve, fils de feu dame Jeannette Richard et de feu monsieur Georges Villeneuve. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera avec la famille à une date ultérieure au cimetière Saint-Charles-Borromée, 648, boul. Louis-XIV, Québec (Qc) G1H 4M8. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Georges-Henri (Gabrielle Giroux), feu André (Jean-Marc Denis), feu Évelyne (feu André Ouellet) et feu Yvon (Ghislaine Lemelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués.