MERCIER, Jean-Marie



Au CHSLD Côté Jardins, le 3 avril 2023, à l'aube de ses 91 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Mercier, époux de feu Jacqueline Filion, fils de feu Joseph-Émile Mercier et de feu Laura Bélanger. Anciennement de Rivière-Ouelle, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 28 avril 2023, de 16h à 21h., où la famille recevra les condoléances de 10h à 12h et de 13h à 15h. L'inhumation se fera au cimetière paroissial de Rivière-Ouelle. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Gaëtan (Mary Gleason), Lucie (Mark Poirier), Réjean (Danielle Lacombe) et Alain (Mathilde Bernier); ses petits-enfants : Catherine (Jeff Claus), John (Leslie Skakun), Caroline, Isabelle (Jonathan Roy), Philippe (Jessica Bradette), Jessica (Pierre-Luc Beaulieu), Édith (Mike Groner) et Olivier (Dasha Zhytnyk); ses arrière-petits-enfants : Arnaud, Christopher, Liam Claus, Liam Beaulieu et Lucas; ses frères et sœurs : feu Roger (feu Madeleine Desrochers, feu Cécile Desrochers), feu Roland (feu Marie-Paule Pelletier), feu Jean-Paul (feu Gisèle Ouellet), feu Réal, feu l'abbé Lionel Mercier, feu Lauréanne (feu André Chercuitte), feu Desneiges (feu Gustave Pelletier), feu Jeannine (feu Gérard Hébert) et Émilien (feu Gisèle Lapierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Filion : Marcel, feu Pierrette (feu Jean-Guy Talbot), feu Jean-Marie (feu Madeleine Paquet), feu Paul (feu Lise Tremblay), Jean-Guy (Nicole Turgeon) et feu Jacques (Yvon Robillard); seront aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis particulièrement Ghyslaine Guignard et Dorianne Croteau (feu Ronald Théberge) ses fidèles amies. La famille tient à remercier le personnel de CHSLD Côté Jardins 2ième Montagne pour leur dévouement inconditionnel et leur professionnalisme remarquable envers notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0K9, Téléphone : 418 780-8179, don en ligne : https://www.fondationjhsl-cj.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.