PARÉ, Chantale



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 avril 2023 à l'âge de 72 ans, est décédée dame Chantale Paré, fille de feu monsieur Joseph Paré et de feu dame Cécile Caron. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil ses nièces : Yolande Lachance, Nathalie Bolduc et Liette Lessard (Martin Dancause) ; sa petite-nièce Élyse Lessard (Mathieu Talbot-Coulombe) et elle était la sœur de feu Alice (feu Marcel Bolduc), feu Rosianne (feu Paul-Henri Breton), feu Henri (feu Pierrette Goulet), feu Noëlla (feu Henri Lachance), feu Pierrette (feu Clément Lessard), feu Annette (feu Raymond Lessard), feu Michelle (feu Laurent Picard), feu Yvon, feu Madeleine et feu Gisèle (feu Richard Renaud). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Corine Couture ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement son médecin, le docteur Pierre Boutet et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande qualité des soins prodigués. Merci également à l'équipe des soins à domicile qui l'a accompagnée tout au long de sa maladie. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donet/ou la Société canadienne du cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, av. Belvédère, bur. 214, Sillery, Qc, G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc