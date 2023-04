PETERS, Alfred " Freddy "



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mars 2023, à l'approche de ses 80 ans, est décédé monsieur Alfred " Freddy " Peters, époux de feu dame Rachel Croussette. Fils de feu dame Alice Daigle et de feu monsieur Alfred Peters, il demeurait à Tourville et depuis 2015 à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil, les enfants de son épouse, qu'il considérait comme les siens : Valère (Sonia Proulx), Chantal (Guillaume Thibault) et Sonya Thibault (Serge Béland). Sont aussi affectés par son départ, sa sœur Colette ainsi que les membres des familles Peters, Croussette et Thibault, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. Sa famille tient à remercier les médecins et le personnel infirmier de l'Hôpital de Montmagny pour leur écoute, leurs attentions et la qualité remarquable de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 22 avril à compter de 13h.Dans l'attente d'être inhumées après la fonte des neiges au cimetière paroissial de Tourville, ses cendres seront déposées auprès de celles de son épouse au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.