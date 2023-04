LORD DUVAL, Laurette



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 9 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Laurette Lord, épouse de feu monsieur Rosaire Duval. Native de Saint-Damase, elle était la fille de feu dame Clara Anctil et de feu monsieur Joseph-Pierre Lord. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la mère de : feu Francine, Diane (Réjean Dubé), Sylvie (Michel Beaulieu), Ginette (François Lemay) et Marise Duval (Gaétan Chouinard). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Stéphane, Patricia et Frédéric Fortin, Jean-François Dubé, Nicholas et Julien Beaulieu, Valérie et Marie-Pier Lemay; leur conjoint(e) ainsi que son arrière-petit-fils Maxime Mérette. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Irène, feu Hélène, feu Gérard, feu André, feu Simone et Albert (Noëlla Lemieux); de la famille Duval : feu Arthur (feu Lauré-Anne Lord), feu Albert (feu Georgette Bourgault), feu Roger (feu Carmen Morin), feu Armand (feu Lucille Cloutier), feu Henri (Janine Thiboutot), Rita (feu Luc Gamache), feu Jean-Luc (Carmelle Duval), Aline (feu Ulric Jean) et feu Marie-Paule (Léopold Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, à celui de la Résidence Hélène-Lavoie ainsi qu'au Dre Catherine Gélinas pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue Pilote, La Pocatière, QC G0R 1Z0, https://fondationhndf.ca/ ou à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 20 avril de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles à compter de 13h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial " sous les étoiles ".