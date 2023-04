BLOUIN, Claude



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 30 mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Blouin. Il était l'époux de madame Monique Marcoux et demeurait à Québec. Nous nous souviendrons de Claude comme d'un homme immensément fier de sa famille qui entretenait mille passions : artiste à ses heures, sculpteur, ornithologue, philatéliste, cueilleur de bleuets sauvages et chasseur de météorites, il nous aura étonnés tout au long de sa vie.La famille vous accueillera au, de 13hpour les condoléances.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants : Karine (Étienne Proulx) et Carl ; ses petits-enfants : Romane et Sandrine (leur père Alexandre Vigneault), Anastasia et Albert (leur mère Andrée-Anne La Manna); ses frères et sœurs : feu Gilles, feu Ginette et feu Régent (Madeleine Careau); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Robert (Madeleine Savoie), Denis (Henriette Berthiaume), Gilles (Thérèse Blaney), Yvette (feu Edgar Gagné), Francine (Gaston Pineau), Raynald (Monique Grenier), Roger (Lorraine Pouliot) et Gérald (Claudette Lachance), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont ses amis d'enfance Robert Garneau et Lucien Bergeron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie. Don en ligne : https://www.liver.ca/fr/