CASTONGUAY, Véronique



À son domicile, le 4 avril 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Véronique Castonguay, épouse de feu monsieur Clément Jalbert et conjointe de feu monsieur Raymond Deschenes. Elle était la fille de feu dame Albertine Bourgault et de feu monsieur Alfred Castonguay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils très aimés : Stéphane et Evans (Sarah-Jane Maloney); ses petits-enfants : Laetitia et Maïa (leur mère Isabelle), Alyson (sa mère Karen) et Nellia (sa mère Magalie); ses arrière-petits-enfants : Noah-Philip, Louana et un bébé à venir; ses sœurs : Carmen, Jeannine et Julienne; son beau-frère et ses belles-sœurs : Laurent, Jeanne-Mance et Fernande ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont Claudette, Noëlline et Jean, ses bons amis qui étaient là pour la soutenir. Elle est allée rejoindre sa sœur Hélène qui l'a précédée qu'elle surnommait ma bonne Hélène. La famille désire remercier ses bons médecins, le personnel des soins palliatifs du CLSC de Beauport, plus précisément son infirmière Mylène, sa travailleuse sociale Émilie, ainsi que Dre Émilie Caron pour son accompagnement lorsqu'elle a rendu son dernier souffle. La famille remercie également le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, téléphone : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca