MONTAMBAULT, Guy

À Saint-Alban, le 28 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Guy Montambault, fils de feu monsieur Henri Montambault et de feu dame Yvette Grégoire. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 11h30 à 14h suivi d'L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Montambault laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Érica Castro), Claude (Lisa-Marie Dusablon) et Marc (Stéphanie Naud); la mère de ses enfants : Marielle Tessier; ses petits-enfants : Marc-Alexis, Maxime, Alexane, Émilie-Rose, Ève-Marie, Félix, Yann, Émy et Tommy; ses frères et sœurs : Denise (feu André Paradis), feu Jean-Pierre, Gilles (Isabelle Leduc), feu Nicole, Suzanne, Micheline (feu Julien Douville), Danielle (Benoit Demers), Louise, Mario (Josée Rousseau), Michel, Yves (Nicole Richer), Jocelyne (André Nobert) et Ghyslain (Gabrielle Leduc); la famille Tessier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.