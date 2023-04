GIGNAC, Émilien



Au CHUL, le 8 avril 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédé monsieur Émilien Gignac, fils de feu madame Loretta Moisan et de feu monsieur Alfred Gignac. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à partir de 10h à l'église St-Malo. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Ghislain (Carole Cloutier), Yvon (Reine Bilodeau, feu Denise Côté), Vincent et Marjolaine; son amie de cœur : Liliane Hurtubise ainsi que ses neveux et nièces : Marie-Josee Gignac (Denis Blouin) Jean-Francois Gignac (Julie Marcotte) Maxime Gignac (Isabelle Sanfaçon), cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du C.H.U.L. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com