BÉDARD, Pauline



À l'I.U.S.M.Q., le 25 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pauline Bédard. Elle était l'épouse de feu monsieur Maurice Frenette et la fille de feu dame Georgette Forgues et de feu monsieur Paul Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au complexe dude 17h30 à 19h30.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils et belles-filles : Pierre (Dominique Labelle), feu Jean (Martine Couturier) et Martin (Nathalie Dupont); ses petits-enfants : Kim Tendland-Frenette (Patrick Arkesteyn-Vogler), Marie-Pierre Tendland-Frenette (Chris McElligott), Vanessa Couturier-Frenette (Philippe St-Jacques), Olivier Frenette (Paola Taquinas Fince) et Zachary Frenette (Gabrielle Émond); ses arrière-petits-enfants : Rhea, Kalum, Hunter, Raphaël, Jérémy et Lou. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Pierrette Bédard (feu Jean-Guy Frenette), Raymond Frenette (feu Marie-Claire Devarennes), feu Lionel Frenette (Hermance Martel) et feu Lise Turcotte (Michel Bédard). Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement madame Francine Gagnon Arial et madame Bibianne Lambert pour leur aide et support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, au 6070-R, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc) H1N 1C1, tél.: 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca