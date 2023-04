OESTER, Margrit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Margrit Oester, fille de feu Johann Oester et de feu Margaritha Oester. Originaire de Suisse, elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte Tiano (Claude Duval) et Klaus Tiano; ses petits-enfants : Francis Duval (Karine Letarte) et Sophia Duval; ses arrière-petits-enfants : Olivia Duval et Justin Duval; ses frères et sœurs : Hans, Heidi, Fredy, Gerhart et Ruth ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Lauberivière (https://www.lauberiviere.org/).