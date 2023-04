Apple TV+: un Québécois derrière les décors du film Ghosted

Le directeur artistique québécois Claude Paré a conçu les décors du film d’action hollywoodien Ghosted, la nouvelle production d’Apple TV+ mettant en vedette Chris Evans et Ana de Armas.

Le nom de Claude Paré ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, les cinéphiles ont déjà pu apprécier son travail maintes fois à l’écran. Au cours des dernières années, ce concepteur visuel d’expérience a mis son talent au service de plusieurs grandes productions hollywoodiennes dont X-Men : Phénix noir, Spider-Man : Loin des siens et le film d’horreur Ça (It).

Claude Paré

Pour son plus récent projet, Claude Paré a collaboré avec le réalisateur Dexter Fletcher (Rocketman) pour créer les décors de Ghosted (Silence radio, en version française), film d’action lancé demain, sur la plateforme Apple TV+.

« C’est un film d’action dans la lignée de Mission : Impossible, résume Claude Paré, dans un entretien téléphonique accordé au Journal.

« C’est le genre de film d’aventures que j’ai toujours aimé. Je pense que ça va bien marcher. Même moi, j’ai été impressionné par le produit final quand je l’ai vu à la première mondiale à New York, mardi soir. »

Un tour du monde

Le tournage de Ghosted s’est déroulé majoritairement à Atlanta, au début 2022, mais quelques scènes du long métrage ont aussi été filmées à Savannah (dans le sud de la Géorgie), Washington, Londres et au Nouveau-Mexique. Comme les deux héros du film (campés par Chris Evans et Ana de Armas) sont amenés à faire le tour du monde pour leurs aventures, Claude Paré a dû concevoir toutes sortes de décors différents pour les besoins de la production.

« J’ai notamment recréé un marché d’Islamabad [la capitale du Pakistan] sur un terrain extérieur à Atlanta, explique-t-il. On a fait venir d’Inde plusieurs conteneurs de marchandises pour habiller ce décor-là. On a aussi conçu trois autobus typiques pakistanais en modifiant des autobus scolaires. Et pour la scène finale du film, on a construit un restaurant qui tourne au sommet d’une tour de Washington. Je suis très fier du résultat. »

Claude Paré a l’habitude de côtoyer des stars hollywoodiennes en travaillant sur des plateaux de tournage américains. Le Québécois a eu de bons mots pour les deux vedettes principales de Ghosted, Chris Evans et Ana de Armas.

« Chris Evans était très concentré sur son travail, mais c’est un super bon gars, souligne le directeur artistique québécois. Il n’est pas prétentieux du tout et il prend le temps de parler aux gens. Ana de Armas venait de terminer le tournage de Blonde [dans lequel elle incarnait Marilyn Monroe] quand elle est arrivée sur le plateau de Ghosted. Elle était très motivée. Ils sont tous les deux très en forme parce que c’était un tournage exigeant physiquement pour eux. »