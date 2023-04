Au plus fort de la saison des impôts, la grève des fonctionnaires fédéraux inquiète

La comptable Monique L. Fortin se demande bien comment elle va pouvoir remplir toutes les déclarations de revenus de ses clients à temps à cause de la grève des fonctionnaires fédéraux.

« Va falloir que les gouvernements repoussent les délais ! On n’est pas des machines, on va tous tomber malades ! », s’exclame la professionnelle, en exercice à Maniwaki.

« Si on a un problème, on va contacter qui à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) ? », se désole Monique L. Fortin, qui patientait déjà deux heures au téléphone pour une réponse avant la grève ; rien pour aider en période de pointe des impôts, quand en plus, deux de ses cinq employés sont en congé de maladie jusqu’en mai.

« On a des clients qui n’arrêtent pas d’appeler pour savoir si c’est prêt et avec la grève, il y aura encore plus d’appels ! C’est fou ! », affirme-t-elle, préoccupée que les remboursements d’impôt de ses clients arrivent tardivement à cause de la grève.

Échéances maintenues

L’ARC, dans un communiqué, a indiqué ne pas avoir l’intention de reporter les dates limites de production des déclarations de revenus, tout en reconnaissant que certains de ses services « seraient retardés ou indisponibles » en raison de la grève.

« La grève pourrait entraîner des pénalités et des intérêts pour les propriétaires de PME, sans compter qu’ils ne seront pas en mesure d’obtenir les réponses à leurs questions », a pour sa part réagi la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Tout retard de paiement coûte 9 % en intérêts. Dans les grands cabinets comptable, toutefois, on se voulait néanmoins rassurant.

« Nous, c’est rare qu’on ait à poser des questions à l’ARC parce que nous avons des fiscalistes à l’interne. Pour les déclarations de revenus des entreprises, cependant, il peut y en avoir. Si le conflit perdurait, il pourrait y avoir des retards », a indiqué Éric Chaput, associé chez Malette.

Financer les remboursements

Du côté de H&R Block, on estime être en plein contrôle de la situation.

« C’est sûr que des clients nous arrivent un peu inquiets des délais de traitement qu’ils pourraient subir, admet Josée Cabral, spécialiste de l’impôt. Mais on arrive normalement à les rassurer, notamment grâce à notre service de remboursement instantané. »

Ce service payant, offert contre commission sur le montant remboursé, permet aux clients admissibles des succursales participantes de recevoir leur remboursement sur le champ, sans risquer des délais de traitements inhabituels (au-delà de 10 jours ouvrables) provoqués par le conflit de travail.

–Avec la collaboration de Francis Halin

♦ En date du 17 avril, l’ARC avait reçu 17,3 millions de déclarations de revenus et en avait traité 16,2 millions. En 2022, l’ARC a traité 31,3 millions de déclarations de revenus.