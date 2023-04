Avec un tour du chapeau dans ce gain de 7 à 2 des Leafs contre le Lightning, John Tavares a joué comme un vrai capitaine

TORONTO | John Tavares et Morgan Rielly, deux joueurs clés de cette victoire convaincante de 7 à 2 contre le Lightning, partageaient la scène sur un podium en conférence de presse.

Auteur de quatre passes, Rielly devenait inconfortable quand Tavares parlait de lui, étouffé par sa propre modestie.

«Mo (Morgan) a un impact avec ses pieds et de la façon qu’il patine, a dit Tavares. Il exerce toujours de la pression en zone offensive. Il est difficile à freiner et il a un don pour trouver les joueurs libres.»

Rielly a participé aux quatre premiers buts des siens. Avec quatre aides, le numéro 44 a égalé un record d’équipe pour un défenseur en séries.

«Je sais qu’il a terminé avec quatre passes, il a grandement contribué, a noté Sheldon Keefe. Il a fait un gros jeu sur le deuxième but de Tavares. Pour moi, c’était du Morgan à son meilleur quand il saute dans le jeu. Ce but changeait la dynamique de la rencontre. Nous revenions à 4 à 1. Il a bien joué défensivement avec Luke Schenn. Il est un joueur clé pour nous.»

Des casquettes

Rielly n’a pas hésité à retourner l’ascenseur à son capitaine.

«Johnny (Tavares) était génial, a-t-il dit. Quand ton capitaine obtient un tour du chapeau, c’est le signe qu’il s’agit d’un joueur de caractère.»

«Nous voulions rebondir, connaître un bon départ, nous n’étions pas heureux de notre premier match, a-t-il poursuivi. C’est un bon sentiment de revenir avec une victoire. Nous nous concentrons sur notre équipe et nous ne nous soucions pas de l’atmosphère de la ville avant ce deuxième match.»

Après le troisième but de Tavares en troisième période, les partisans des Leafs ont respecté la vieille tradition en lançant des casquettes sur la patinoire.

«C’était incroyable comme sentiment, a répliqué le numéro 91. Nos partisans sont géniaux.»

Keefe a aussi offert des mots sages après ce gain facile.

«C’était une bonne réponse, nous ne pouvions pas demander pour un meilleur départ. Mais il faut comprendre que la journée est maintenant terminée. C’était la même histoire après le premier match. Nous partons pour Tampa. Le Lightning profitera probablement du retour de certains joueurs. Nous aurons besoin de jouer encore mieux. Il ne faut pas trop s’exciter après ce match.»

Sans Hedman

Du côté du Lightning, Jon Cooper a refusé de regarder en direction de sa propre infirmerie pour expliquer cette défaite.

«Ça n’a rien à voir avec l’absence de Victor (Hedman), a souligné l’entraîneur en chef. Nous avons gagné des matchs sans Victor. Je pourrais sortir une centaine de clichés. Mais est-ce que nous avons assez bien joué pour gagner ? Non. Il y avait une équipe plus affamée. Ce n’est pas en raison de l’absence d’un joueur. Il s’agirait d’une mauvaise excuse.»

Dans un vestiaire adverse des plus calmes avec la présence de seulement deux joueurs en Steven Stamkos et Ian Cole, on cherchait à relativiser les choses.

«C’est 1-1 dans la série, a mentionné Stamkos. C’est ce que nous voulions faire, gagner un match ici. Nous avons surmonté plusieurs obstacles dans le passé. Nous revenons à la maison et ce sera à notre tour de répondre.»