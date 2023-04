BOUCHER CHAMBERLAND, Suzanne



Au Domaine St-Dominique, le 29 mars 2023, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Suzanne Boucher, épouse de feu monsieur Jacques Chamberland. Elle était la fille de feu dame Angéline Houde et de feu monsieur Henri Boucher. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel et Anne (Christian Martel); ses petits-enfants : Rachel (Pierre-Olivier Magnan) et Camille (Jonathan Beaulieu) ainsi que leur mère Claire Vigeant, Pier-Olivier (Chantale Boulanger) et Marc-Antoine (Laurie Lévesque); ses frères et sœurs: feu Marthe (feu Louis Brochu), René (feu Lucienne Buchanan, Claudette Blais), Monique (Jean Marchand) et feu Claudette (Marc Boutet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland : feu Louisette (feu Gaston Pouliot), France (feu Jean Miville-Deschênes) et Marthe (Jean-Guy Gaulin); ses amis de l'école de psychologie de l'Université Laval; ainsi que ses filleules, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du quatrième étage du Domaine Saint-Dominique, merci tout particulièrement à Constant, Carolina, Amitata, "Hugo", Adja et Catherine pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Téléphone : 418 527-4294,courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.