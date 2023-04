HACHÉ, Jean



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 6 avril 2023, à l'âge de 73 ans et 3 mois, est décédé Jean Haché, époux de madame Denise Lacombe, fils de feu madame Rita Thériault et de feu monsieur Jérémy Haché. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, endès 9h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides, suite à la cérémonie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominic (Annie Mcnicoll), Caroline et Jean-Claude (Valérie Veilleux); ses petits-enfants: Précillia (Dave Boissonneault), Mathéus et son arrière-petite-fille Mia; son filleul Jérémie, ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s.