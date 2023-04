COUTURE, Doris



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 avril 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Doris Couture, épouse de feu monsieur Laurent Caron, fille de feu Ernest Couture et de feu Jeanne d'Arc Fournier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Sylvain Demers), Martine (Francis Roy), feu Daniel, Josée (Michel Bourget), Caroline (Alain Dorval) et Richard (Claudia Gonthier); ses petits-enfants : Karine (Alexandre Larouche), Dave (Maude-Emmanuelle Têtu), Sébastien, Maxime (Lyna Gagné), Marie-Pier (Adam Lelièvre) et Alex; ses arrière-petits-enfants : William et Easton; ses frères et soeurs : Neil, feu Claudette (feu André Sheedy), Yvon (Gaétane Tardif), feu Aris (feu Huguette Drapeau), feu Réjean (feu Isabelle Gonthier), feu Mastaï, Lise (feu Amédé Labrecque), Claude (feu Claudette Letendre) et Louise (Jean-Guy Martel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dédié en cancérologie (CRIC) https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 12h.