LABRECQUE, Julien



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mars 2023, est décédé à l'âge de 89 ans et 10 mois, monsieur Julien Labrecque. Il était le fils de feu Napoléon Labrecque et de feu Émilia Chabot. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.La famille recevra les condoléances aude 14h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Rina, Louis (Manon Talbot), Louise (Denis Corriveau) et Nancy (Jocelyn Imbeault); ses petits-enfants : Mathieux Lacoste (Justine Côté), Vincent Lacoste, Sabrina Corriveau (Samuel Côté), Ludovick Imbeault et Océane Imbeault; sa fille de cœur Cindy Goulet et ses enfants Maïka et Mickaël. Il était le frère de : feu Philémon (feu Jacqueline Laverdière), feu Élise (feu Amédée Therrien), feu Paul-Émile (feu Marie-Claire Leblond), feu François (Liliane Maillot), feu Léda (feu Roger Fournier), feu Edmond, feu Marie (feu Amédée Blais), feu Arthur, feu Georgette (feu Claude Leblond), Aimé (Françoise Guillemette) et Cajetan (Carmelle Brochu). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny, les infirmières qui se sont déplacées à domicile ainsi que son docteur Renaud Asselin pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.La famille recevra avec gratitudeles messages de sympathie que vous souhaitez leur faire parvenirà l'adresse suivante