Boxe : le dernier obstacle de Marie-Pier Houle avant un titre mondial

La boxeuse Marie-Pier Houle n’a pas l’intention de faire uniquement acte de présence dans l’arène lors de son combat prévu samedi à Cardiff contre l’Anglaise Sandy Ryan, qui aura toutefois l’avantage d’évoluer «à domicile».

La Québécoise tentera de réduire au silence la foule ainsi que son opposante dans l’espoir de quitter le pays de Galles avec le titre mondial vacant des poids mi-moyens de la WBO en poche. En action durant le gala mettant en vedette Shavkatdzhon Rakhimov et Joe Cordina qui s'affronteront pour la couronne des super-plumes de l'IBF, Houle (8-0-1, 2 K.-O.) a affiché toute sa confiance en conférence de presse, jeudi.

«Certains peuvent penser que je suis ici pour du tourisme, mais même si votre ville est magnifique, je viens pour devenir championne. Je veux m’en aller d’ici avec la ceinture dans mes bagages, a-t-elle déclaré. Je donnerai tout ce que j’ai après avoir travaillé fort à l’entraînement. Je suis prête pour ça.»

Malgré son bon vouloir, la pugiliste aura une commande relativement importante face à Ryan (5-1-0, 2 K.-O.) dont les trois derniers affrontements se sont conclus par une décision des juges après 10 rounds.

«Je serai préparée à tout ce qu’elle me donnera. Je sais qu’elle a eu une grande carrière chez les amateurs, sauf que je suis ici pour me battre», a rappelé l’athlète de 32 ans.

Ryan s’attend à ce que ça chauffe

Pour sa part, Ryan ne s’attend à rien d’autre qu’une victoire en dépit du respect voué à son adversaire du Groupe Yvon Michel.

«C’est un rêve et il se matérialisera samedi. C’est immense. Et ce qu’elle a dit aujourd’hui génère plus de pression; or, j’aime la pression et vous pouvez m’en appliquer, a-t-elle indiqué. Je sais qu’elle décochera de nombreux coups dès le premier round et jusqu’à la fin. Si quelqu’un pense gagner un titre mondial de cette manière, il est fou. Il s’agit de l’élite mondiale et je le prouverai samedi.»

Conséquemment, l’Anglaise ne craint pas les salves de coups qu’elle pourrait recevoir. «Vous savez que je peux me battre. Peut-elle en faire tout autant? [...] Peu importe, si elle se bat, je me battrai. Qu’elle s’amène, a-t-elle dit. C’est un combat avec une victoire à aller chercher obligatoirement.»