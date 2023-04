DUFOUR, Aliette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aliette Dufour. Elle était la conjointe de monsieur Jacques Lapointe, fille de feu dame Angéline Simard et de feu monsieur Charles Dufour. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jacques Lapointe; son fils Patrick Barnwell; ses petits-enfants : Clara Fraser Barnwell, Gustav Fraser Barnwell et leur mère Sylvie Fraser; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe : André (Suzanne Boutin), Louisette (feu Gilles Fluet), feu Roger, Raymonde (Pierre Gingras), Denise (feu Michel Boutet) et feu Jean (Diane Trempe); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Limoilou ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.