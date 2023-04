CORRIVEAU GAGNON, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2023, à l'âge de 94 ans est décédée madame Cécile Corriveau Gagnon, épouse de monsieur feu Paul-André Gagnon. Elle était la fille de feu Adélard Corriveau et de feu Eugénie Dumas. Elle demeurait à Beaumont, autrefois à Saint-Michel de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Célyne Tremblay), Thérèse (Daniel Turgeon), Gilles (Lorraine Pelletier), Guy (Jacqueline Mercier), Luc (Rita Lacroix), René, Marie (Réjean Montminy), André (Guylaine Bergeron), Lise (Serge Capovilla), Claire (André Ruel) et Louise (Donald Roy); ses petits-enfants : Patrick Gagnon, Stéphane Gagnon, Karine Gagnon, Claude Turgeon, Marc Turgeon, Steve Turgeon, Germain Gagnon, Guillaume Gagnon, Gabriel Gagnon, Gladys Gagnon, Geneviève Gagnon, Dolorès Gagnon, Édith Gagnon, Pascal Gagnon, Vincent Gagnon, Carl Gagnon, Dave Gagnon, Annick Gagnon, Anita Gagnon, Thomy Gagnon, Francis Gagnon, Jonathan Gagnon, Éric Montminy, Audrey Montminy, Rosalie Ruel, Mathieu Roy et Jessica Roy; ses 37 arrière-petits-enfants; son arrière-arrière-petite-fille en route; ses frères et sœurs : Gisèle (feu Alfred Roy), feu Eugénien (feu Fernande Casault), Fernand (feu Raymonde Fournier), feu Sœur N.D.P.S. Marie-Laure, feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), feu Fernande (feu René Parent), feu Bernadette (feu Philippe Lamonde), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand et Jean-Luc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Lucienne, feu Rose-Anne (feu Maurice Turgeon), Sœur (S.C.Q) Jeannine, feu Léo Gagnon (Lucette Côté), Simone (feu Jean-Paul Ménard), feu Benoît, feu Albert (feu Gisèle Turgeon), Jean-Marie (Pauline Dutil), Joseph (feu Francis Lavoie), Alexandre (Diane St-Pierre), Henri (Hélène Létourneau) et Lucille; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir du Coteau, au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis au 7e étage ainsi qu'au personnel du CLSC pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Gratitude à tous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou par des messes qui seront chantées à son intention. La famille recevra les condoléances aule vendredi 21 avril 2023 de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 avril 2023 de 9h à 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 22 avril à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".