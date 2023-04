Crise climatique: des microbes de volcan pour absorber le CO2 de l’atmosphère

Un microbe découvert à l’intérieur d’un volcan pourrait détenir la clé pour absorber une partie du gaz carbonique de l’atmosphère, selon le chercheur qui mit la main dessus.

«Le projet tire avantage de 3,6 milliards d’années d’évolution microbienne. L’un des avantages des microbes, c’est que ce sont des machines qui s’autoassemblent. On n’a pas ça avec plusieurs approches chimiques [pour capturer le CO 2 ]», a indiqué Braden Tierney, du Collège médical Weill Cornell et de l’École médicale d’Harvard, en entrevue avec The Guardian.

Découverte en septembre dernier dans des suintements (ou fluides) volcaniques près de l'île italienne de Vulcano – où l’eau présentait de forts niveaux de CO 2 –, la cyanobactérie aurait évolué en apprenant à absorber le gaz carbonique pour le changer en matière organique, aussi appelée biomasse.

Comparé à d’autres cyanobactéries, ce microbe grandirait «étonnamment rapidement», engloutissant le CO 2 environnant, a poursuivi le chercheur qui en a fait la découverte.

La cyanobactérie serait également en mesure de couler dans l’eau, ce qui faciliterait la collecte des gaz qu’elle absorbe. Il pourrait ainsi être utilisé pour attraper le gaz carbonique dans l’atmosphère.

Malgré tout, «il n’y a pas de solution unique aux changements climatiques et à la capture du carbone. Il y aura des circonstances où les arbres vont surpasser les microbes ou les champignons. Mais tu [pourrais] vouloir un microbe aquatique à croissance rapide qui coule», a conclu le chercheur.