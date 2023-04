BOUTET, Sylvie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 février 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Sylvie Boutet, fille de madame Lilianne Latulippe et de feu monsieur Robert Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auOutre sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Rudy Boutet-Auclair (Yukiko Ishikawa); ses petits-enfants Kenzo & Yugo; ses frères et soeurs : Lynn (Ronald), Doris (Réal), Pierre (feu Line)(Francine), Alain (Lise) et Jacques (Roselyne); ses neveux et nièces : Maxime Roussel (Isabelle Marquis), Charles-Anthony Demers (Éliane Leduc), Valérie Boutet (Alain Dignard), Tommy Boutet (Audrey Dussault), Alexandre Boutet (Audrey Morin), David Boutet (Karine Charette); les nombreux enfants de ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Lise, Agathe et Gaétane ainsi que ses anciens collègues de travail. Un énorme merci à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC la Source et spécialement à l'équipe en Or de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.