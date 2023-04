RACINE, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Claudette Racine. Elle était la fille de feu monsieur Jean Racine et de feu dame Alexandrine Laflamme. Elle demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc Bernatchez (Marie-Johanne Côté), Mario Bernatchez, Chantal Bernatchez, Carole Bernatchez (Benoît Racine), ses petits-enfants : Audrey, Sarah, Amélie, Sabrina, Marianne et leur conjoint, ses frères et sœurs : feu Murielle (feu Luc Garant), Thérèse (feu Benoît Martineau), Jean-Yves (Diane Gladu), Yolande (feu Robert Paquin), Jean-Guy (Claudette Brochu), Marcel (Micheline Simard), Réjean (Francine Lavoie), Christian, Alain (Réjeanne Marois), Gervais (Denise Dubé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier La Résidence Le Marronnier et tout le personnel pour son bon dévouement. La direction a été confiée à la