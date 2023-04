PAQUET, Joseph-Louis



À l'hôpital St-François d'Assise, le 10 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Joseph-Louis Paquet, fils de feu monsieur Louis Paquet et de feu madame Marie-Rose Paquet et époux de madame Véronique Genest. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Paquet laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jacques (Liliane Lepage), feu André (feu Renata Desbiens), feu Raymond et Andréa (Yves Plante); ses petits-fils: Sébastien Paquet, Rémy et Nathan Plante; sa soeur Irène Paquet ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Genest, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs de la famille Paquet. Remerciements au personnel du 5e et 8e étage de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme.. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de la