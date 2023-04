LEMIEUX, Serge



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 15 avril 2023, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé M. Serge Lemieux, fils de feu Dame Marguerite Lamoureux et de feu M. Albert Lemieux. Il a demeuré dans le bas St-Laurent et depuis quelques années à Berthier-sur-Mer. Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de rencontre, ni de cérémonie. Une prière d'adieu aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation de ses cendres. Il laisse dans le deuil son fils Martin (Vicky Castonguay), sa petite-fille Kassandra (Alex Matteau); ses arrière-petits-enfants : Léa et Danick, ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Maison d'Hélène de même qu'au personnel du soutien à domicile de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Les arrangements funéraire ont été confiés à la :