HAMEL, Laura Desrochers



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 9 mars 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Laura Desrochers, épouse de feu monsieur Maurice Hamel. Elle était la fille de feu Marie-Louise Bédard et de feu Thomas Desrochers. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Réjeanne (Marcel Pouliot), Jean-Guy (Lise Grenier), Yvon, Gaétan (Myriam Rabbat), Alain (Claude Paris), Lyse (René Martel), Laurent (Marcelle Caron), Sylvie (Patrice Legault), Carole (Louis-Marie Dubé), Mario (Diane Savoie). Ses petits-enfants : Steve (Karine), Jocelyn, Frédéric (Josée), Jonathan (Émilie), Dominic (Renée-Kim), Stacey (Christian), Jaclyn (Benjamin), Émilie (Aaron), Audrey (Mathieu), Francis (Sara-Ève), Marc-Antoine, Alexandre (Vanessa); ses 13 arrière-petits-enfants et deux à venir. Elle était la sœur de : feu Jeanne (feu Henri Dubois), feu Adrienne (feu Mathias Cayer), feu Hélène (feu Paul-Henri Côté), feu Bernadette (feu Maurice Hamel), feu Gilbert (feu Irène Houde), feu Maurice (feu Simone Garneau), Justine (feu Paul-André Lemay), Rachel (Paul Lévesque); belle-sœur de : feu Georges (feu Thérèse Leclerc), feu Anne-Marie, feu Zoël (Pauline Auger), feu Félicien (feu Thérèse Daigle), feu Paul-Émile (Yvonne Laroche), feu Émilienne (feu Martial Laroche), feu Yvette (feu Robert Faucher), Lucienne (feu Paul-Henri Martineau), Sœur Germaine Hamel, SSCM, Julienne (Gilles Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de Laurier-Station et le personnel de la Cité des Étoiles, du Jardin des Ainés de St-Édouard et du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis où elle a passé les trois dernières semaines de sa longue vie. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis, Qc G6V 4G9. Site web : www.mspdulittoral.com.