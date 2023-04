BLAIS, Denis



À son domicile, le 15 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Denis Blais, époux de madame Colette Ringuette. Il était le fils de feu monsieur Eugène Blais et de feu dame Lucie Blais. Il demeurait à Montmagny et autrefois à St-François-de-la-Rivière-du-sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 12 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette, ses enfants : Sylvain (Danielle Boivin), Danielle (Steve Carrier), ses petits-enfants : Maxime, Francis (Elizabeth Bouchard), Jacob, Sarah-Maude (Louis-Philippe Giroux), son arrière-petit-fils Robin, ses frères et sœurs : feu Jacqueline Blais,Marie-Claire Blais, Aline Blais, Lise Blais, Lilianne Blais (Jean-Claude Morin), feu Donald Blais (Lucienne Coulombe), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ringuette : Jean-Guy (Céline Montminy), Ghislaine (feu Henri Deschênes), Colombe (René Deschênes), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les intervenant(e)s du CLSC de Montmagny ainsi que Dre Marie-Christine Guimond pour leur accompagnement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON La direction a été confiée à la