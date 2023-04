Crime organisé: deux Riopelle retrouvés chez l’ex-conjointe d’un trafiquant québécois détenu

Les autorités s’adresseront à la cour ce matin en vue de remettre à la veuve du peintre Jean-Paul Riopelle deux tableaux volés il y a une vingtaine d’années et récupérés l’été dernier chez un trafiquant qui tentait de les vendre pour régler des dettes.

« On est toujours content quand les tableaux sont récupérés. Ce sont toujours des histoires qui nous tracassent », confie Huguette Vachon, veuve du peintre.

La dame de 73 ans croit se souvenir que trois vols ont eu lieu à la maison-atelier de son défunt mari à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides, au tournant des années 2000.

Photos déposées à la Cour

Près de deux décennies plus tard, c’est un informateur qui a mis la Sûreté du Québec (SQ) sur la trace de deux œuvres dérobées à l’époque, selon la requête qui sera présentée au palais de justice de Saint-Jérôme, en vue de leur restitution.

Celui-ci a confié que Luc Plouffe, un trafiquant de drogue détenu à Sainte-Anne-des-Plaines, possédait des toiles du réputé artiste, peut-on lire dans un affidavit.

Sur des photos

Depuis novembre 2021, le prisonnier de 57 ans purge une peine de 5 ans de pénitencier. Il a plaidé coupable à une dizaine d’accusations de possession en vue de trafic.

Selon la SQ, Plouffe aurait tenté de vendre les œuvres par l’entremise de son fils pour s’affranchir de ses dettes.

Des enquêteurs ont alors jeté un œil à des photos prises lors de deux perquisitions effectuées précédemment dans la résidence du trafiquant, à Brownsburg-Chatham, indique le document.

Les policiers ont alors aperçu une œuvre de Riopelle accrochée au salon, sur des images captées en avril 2020.

Celle-ci ne s’y retrouvait cependant plus sur des clichés captés un an et demi plus tard, en novembre 2021, y lit-on.

Photo déposée à la Cour

La toile en question, Cap-Tourmente, n’a pas encore été retracée.

Toutefois, des informations complémentaires ont poussé la SQ à mener une perquisition dans l’appartement de l’ex-conjointe de Plouffe, à Mirabel. Selon ces renseignements, relatés dans la requête, les toiles y auraient été déplacées par son fils.

Un autre mandat

C’est ainsi que le 20 juillet dernier, la division des enquêtes sur les crimes économiques s’est rendue chez la dame, munie d’un mandat visant deux toiles volées lors d’un cambriolage survenu en 2005.

Les limiers y ont bien découvert deux œuvres ; une toile unique sans titre, enveloppée et entreposée dans une garde-robe.

L’autre, intitulée « Quien-toi ben », n’était pas ciblée par le mandat, mais a aussi été saisie. Leur valeur totale oscillerait entre 33 000 $ et 45 000 $.

Bien que Plouffe et son ex-conjointe aient été arrêtés ce jour-là, aucune accusation n’a été portée dans ce dossier, par manque de preuves, explique le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Plouffe aurait d’ailleurs déclaré « ignorer » qui était le peintre à l’origine du tableau qui avait orné son salon.

Comme l’enquête est close, les biens devraient être remis dans les 90 prochains jours à leur propriétaire légitime, Mme Vachon, qui compte en faire l’exposition.

C’est loin d’être tout

Celle qui a partagé 16 ans de la vie du célèbre Québécois estime qu’il reste encore bien des œuvres volées d’une valeur inestimable qui n’ont toujours pas été retracées.

« Les policiers travaillent avec acharnement. Ce n’est pas facile de retrouver ça. Ça nous fait quand même plaisir au moins de récupérer les œuvres. Ça fait partie de notre collection. Ça nous appartient », conclut Mme Vachon.

Pour l’instant, les toiles sont entreposées au Musée des Beaux-Arts de Montréal, en attente du dénouement de ces procédures judiciaires.

– Avec Frédérique Giguère

♦ Décédé en 2002, Jean-Paul Riopelle aurait eu 100 ans en octobre prochain. Une pièce relatant sa vie sera à l’affiche prochainement.