PICARD, Diane



À l'hôpital Chauveau, le 9 février 2023, à l'âge de 82 ans est décédée, madame Diane Picard épouse de feu monsieur Paul-Henri Desroches. Elle était la fille de feu dame Cécile Boutet et de feu monsieur Émile Picard. Elle a grandi au sein d'une famille de quatorze enfants à Wendake.Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h30. Les cendres seront déposées au Columbarium de Mémorial de Wendake, sous la direction de la Résidence funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants adoptifs : Gaétan (Martine Trudel), Francyne (Denis Cloutier), Carole (Jérome Parent), René, Sylvain (Chantal Leclerc), Martine (Patrice Gosselin) et Élise, ses petits-enfants : Anthony, Raphaël, Andrée-Anne, David, Patrick, Véronique, Jonathan, Andicha, Gabrielle, Émanuel, William et Paméla, ses arrière-petits-enfants : Sarah-Anne, Mireilla et Kelly-Ange, ses soeurs et frères : feu Georgette, feu Corine, feu Lucette, feu Raymond, feu Jean-Guy, feu Denise, feu Pierrette, feu Yvan, Suzanne, Claudette, Louise, feu André et feu Richard, ses belles-soeurs : Marie-Berthe Paquette, Hélène Savard et sa fille Cynthia, Micheline Kirouac et Marie-Aldéa Gagné, ses filleules : Chantal Picard et Marie-Claude Picard ainsi que des neveux et nièces membres de la famille Desroches ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es La famille remercie la Dre Marie-Josée Mailloux et toute son équipe du CLSC et des soins palliatifs du centre Chauveau ainsi que l'infirmier Luc Robin du Centre de Santé Marie-Paule Sioui-Vincent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation RBA.