FORTIER, Jean-Louis



À la Résidence le Trèfle D'Or, le 24 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Fortier, fils de feu madame Émilia Thomassin et de feu monsieur Louis Fortier. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Brigitte de Laval. Monsieur Fortier laisse dans le deuil son frère Jacques (Louise Drolet), ses beaux-frères : Clermont Verret (feu Charlotte Fortier), Denys Thomassin (feu Marjolaine Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également le frère de: feu Paulette (feu Marc Beaulieu), feu Noëlla (feu Hugues Parent), feu Gilles (feu Élisabeth Bernier), feu Marc-André (feu Jacqueline Verret) et feu Hélène (feu Robert Côté). Un remerciement spécial au personnel de la résidence Le Trèfle d'Or de Ste-Brigitte de Laval, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.