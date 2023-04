LANGLOIS, Mariette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Mariette Langlois, épouse de feu monsieur Simon Labonté. Elle était la fille de feu Louis Langlois et de feu Adèle Plante. Elle demeurait à St-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rachel (Paulin Grégoire), Réjean; son petit-fils Éric Grégoire (Julie Gagné) et ses arrière-petits-fils Jimmy et Léa Grégoire. Elle était la sœur de : feu Lucette (feu Norbert Larochelle), René, feu Pauline, feu Dominique, feu Florence (feu André Dupras), Monique (Armand Joly), feu Robert (Madeleine Fillion), Claude (feu Carole Chalifour, feu Germaine Roussin), Solange (feu Benoit Demers), Huguette (feu Normand Forget), Fidèle (Thérèse Laterreur), Marcelle (Jean-Pierre Desautels), feu Germain, Gilles. Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel de la Villa de l'Accueil de St-Bernard pour les bons soins. Un grand merci également au Dre Pierrette Dextraze. La famille vous accueillera aude 11h30 à 13h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Communauté St-Narcisse). Site web : www.smdj.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire