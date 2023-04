ROY, Jacques



À son domicile, le 24 mars 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé M. Jacques Roy, fils de feu Arthur Roy et de feu Marie-Jeanne Boulet. Il demeurait à Sainte-Hénédine. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Denise Pelletier. Il était le frère de : feu Jacqueline (feu Valérien Bouffard), feu Marc (Carmelle Carrier), feu Daniel (feu Georgette Sylvain), feu Paul (feu Françoise Morin), feu Denis (feu Monique Marcoux), feu André (Micheline Marcoux) et feu Bertrand. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Hénédine, samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier Mme Denise Pelletier pour ses bons soins et sa présence auprès de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Hénédine) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2) : https://smdj.ca/don-messe-cva