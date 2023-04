BÉLANGER, Irène Guérard



Au CHSLD de Sainte-Croix à l'aube de ses 92 ans, le 3 avril 2023, est décédée Mme Irène Guérard, épouse de feu M. André Bélanger. Native d'Issoudun, elle demeurait à Saint-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gaétane (Georges Faucher), feu Fernande (Mario Mailloux), Rita (Aurèle Houde), feu Clément, Hélène (Michel Grenier), Sylvain (Line Leblanc), Réal (Mireille Beaudet), Céline (Michel Boisvert), Léo (Éliane Cayer); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Guérard et Bélanger, plusieurs neveux et nièces, parents et amis(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille adresse un merci au personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour leurs bons soins envers leur mère.