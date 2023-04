SIMARD, Réjean



À l’Hôpital de La Malbaie, le 11 avril, à l’âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Réjean Simard, fils de feu monsieur Médéric Simard et de feu dame Marie-Blanche Gaudreault. Il demeurait à Clermont. Il a été confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à laL’inhumation se fera au cimetière de Clermont. Monsieur Simard laisse dans le deuil ses enfants: Pascale (Frédéric Maranda), feu Olivier; ses petits-enfants: Julianne et Olivia; ses frères et soeurs: feu Éliette (Marian Harvey), feu Lucette, Pauline, Claire (feu Ovide Dion), feu Jean-Guy, Lise, feu Claude, feu Claudette, Alain (Denise Guay), Rémi, Louise (Serge Tremblay), Julien (Line Tremblay), Danielle (Steve Bergeron); sa filleule Katia Jean, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage de l’Hôpital de La Malbaie et des Bâtisseurs sans oublier le Dr Éric Melançon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa soeur Danielle et son frère Julien pour le soutien et l’accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la