GUILLEMETTE, Rita



Au Pavillon au Cœur du Bourg, le 9 avril 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Rita Guillemette, épouse de feu monsieur Ernest Proulx, fille de feu dame Marguerite Rhéaume et de feu monsieur Romuald Guillemette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8h30 à 10h.et de là au cimetière Jardins Québec. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Benoît (feu Jeannine Lacombe), feu Frère Alfred (des écoles chrétiennes), feu Noëlla (feu Paul-Henri Proulx), feu Rose-Hélène (feu Robert Larose et en 2e noces de feu Paul Maranda), Marie (feu Oscar Plamondon), feu Isidore (Hélène Ferland), Roger (feu Jacqueline Demers) et Suzanne (Yves Demers), ainsi que les membres de la famille Proulx, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon au Cœur du Bourg pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com