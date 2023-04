Grève des fonctionnaires fédéraux: des bouchons de plusieurs kilomètres près de la base militaire de Valcartier

Les automobilistes qui ont emprunté la route de la Bravoure mercredi et jeudi matin ont dû prendre leur mal en patience. Selon des témoins, des bouchons de circulation de plusieurs kilomètres se sont formés en raison de la présence de fonctionnaires canadiens en grève devant l’entrée principale de la base militaire de Valcartier.

La présence de manifestants à cet endroit stratégique retarde considérablement l’accès au complexe militaire pour les employés qui ne sont pas en conflit de travail.

L’entrée principale de la base de Valcartier se trouve sur la route de la Bravoure, qui compte une seule voie dans les deux directions. La circulation est donc refoulée pendant de longues minutes derrière ceux qui attendent que le flot de protestataires se dissipe pour entrer.

Vers 10h, on devait toujours compter 15 minutes supplémentaires pour se rendre du centre-ville de Québec à la municipalité de Shannon.

Retards à prévoir

Certains résidents du secteur affirment avoir passé près d’une heure supplémentaire dans leur véhicule pour se rendre au travail ce matin.

«Je suis parti à 7h de chez nous [à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier] pour me rendre au travail à Val-Bélair. Ça me prend environ 20 minutes d’habitude et là, ça m’a pris pas loin d’une heure. Je suis arrivé en retard pas mal», raconte Marc, un employé de concessionnaire automobile, lors d’une entrevue téléphonique.

Croisé dans une station d’essence de Shannon en avant-midi, un résident de l’endroit a affirmé qu’il soutenait la mobilisation des fonctionnaires, mais qu’il trouvait «dommage que les gens de la municipalité soient mêlés à ça sans le vouloir».

«C’est la seule route qui part d’ici et qui se rend à Québec. Va falloir faire le grand tour par Sainte-Catherine pour aller en ville à l’heure de pointe, si ça continue.»

Jusqu’à nouvel ordre

Le bureau des affaires publiques de Valcartier avait prévenu qu’un «ralentissement de la circulation automobile est à prévoir aux abords des entrées de la base» sur ses réseaux sociaux, au déclenchement des mesures de grève, mercredi.

Contactée par Le Journal mercredi, l’équipe responsable des communications recommande aux personnes devant emprunter la route de la Bravoure de «prévoir leurs allées et venues en conséquence» pendant les heures de piquetage.

Les moyens de pression doivent perdurer jusqu’à ce qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le gouvernement fédéral et l’Alliance de la fonction publique du Canada.