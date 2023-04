Guy A. Lepage en a marre et quitte Twitter

Après s’être vu retirer le symbole d’authentification de son compte, Guy A. Lepage a pris la décision de couper les ponts avec Twitter.

Dans une missive publiée sur son compte, jeudi après-midi, l’animateur de «Tout le monde en parle» a écrit : «Il est temps pour moi de quitter Twitter puisque Monsieur Fusée (Elon Musk) vient de me retirer mon ti-crochet».

L’humoriste et comédien a ensuite soulevé l’incongruité de devoir dorénavant payer pour bénéficier de cette authentification, offerte à tous.

Adios @Twitter .

(Je vais laisser ce message jusqu’à ce soir pour la séance photo) pic.twitter.com/FFxituDS4p — Guy A Lepage (@guyalepage) April 20, 2023

Il a également pris le temps de remercier ses «gentils abonnés» avec qui il a discuté ces dernières années, ainsi que ces autres, «croisés lors d’un échange, amical ou musclé.»

«Je sais que je vous abandonne avec la fange de la société. Vous m’envoyez désolé. Mais rien ne vous oblige à y rester», a-t-il conclu son message. L’animateur a précisé qu’il le laisserait visible sur sa page jusqu’à jeudi soir pour que les gens puissent prendre sa publication en photo.

Plus tôt cette semaine, Radio-Canada et CBC ont annoncé la suspension de leurs activités sur Twitter, après s’être vu accoler l'étiquette de «média financé par le gouvernement».

Le Groupe de travail mondial pour les médias publics a rappelé jeudi que l’indépendance des quatre diffuseurs publics ayant reçu cette étiquette sans avertissement (Radio-Canada, l’Australian Broadcasting Corporation, Korean Broadcasting System et Radio New Zealand) «était protégée par la loi et encadrée par leurs politiques éditoriales».