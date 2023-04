Il y a 25 ans, je sortais du Parlement avec mon siège

Il y a 25 ans, je sortais mon siège de député de la Chambre des Communes pour le ramener aux électeurs du comté Lac-Saint-Jean. Pour plusieurs, ce fut considéré comme un geste de colère sympathique mais, pour moi, c’était très sérieux. Du haut de mes 24 ans, après deux années de vie politique, je voulais signifier mon inquiétude à l’égard de la société dans laquelle j’aurai à vivre.

Constatant l’accroissement constant des écarts entre riches et pauvres, j’étais inquiet du maintien de la cohésion sociale d’un monde où une minorité s’enrichit sans cesse alors qu’une majorité s’appauvrit. Dans ma prise de conscience des effets de la mondialisation des économies, je m’interrogeais sur la capacité des gouvernements à prélever des impôts aux entreprises multinationales œuvrant à l’échelle de la planète.

Ma crainte était que cette compétitivité fiscale mondiale engendre un appauvrissement des gouvernements nationaux comme le font les paradis fiscaux privant les États de sources de revenus pour payer les services publics. Un autre aspect de la mondialisation qui m’inquiétait était la puissance d’un marché financier globalisé, très spéculatif et peu soucieux du bien-être des populations.

Qu’en est-il 25 ans plus tard?

Les riches sont de plus en plus riches et aucun indice ne nous laisse croire que cela va s’arrêter. Quelle sera la conséquence d’avoir des individus plus riches que des pays? Certains en sont conscients au point où 200 millionnaires ont récemment signé une pétition proposant d’être taxés davantage. Il y a aussi le président Biden qui a milité pour l’implantation d’un plancher d’imposition de 15% pour les entreprises multinationales envoyant un signal sur la nécessité d’une fiscalité mondiale minimale.

Un autre phénomène qui a évolué est l’apparition de nouveaux riches issus du WEB. Alors que les fortunes de l’époque étaient plus issues de l’exploitation des ressources, de la propriété des unités de production et de la finance, des super-riches sont apparus grâce au numérique. Or, ce secteur d’activités offre des moyens puissants en matière de contrôle de l’information et d’influence sur nos démocraties.

À ces enjeux se sont ajoutés des défis tels que la guerre, l’état de la planète de même que les potentielles dérives de l’intelligence artificielle pour ne nommer que ceux-là...

Le Québec quand même égalitaire

La note la plus positive de mon propos vient de l’économiste Pierre Fortin qui déclarait dans une allocution récente que ‘’Le Québec reste l’endroit en Amérique le plus égalitaire. Le modèle québécois, plutôt que de se replier dans le néoconservatisme ambiant, a développé une espèce d’État social 2.0 qui a porté notre taux de pauvreté à un niveau plus faible qu’ailleurs en Amérique et a empêché l’inégalité du revenu entre les 20% les plus riches et les 20% plus pauvres de se détériorer depuis 40 ans.’’

Au cours des 25 dernières années, on m’a souvent demandé si mon geste avait changé les choses... Bien qu’il soit impensable qu’un parlementaire à lui seul puisse changer le monde, je pense avoir accompli mon travail d’alerter et de mettre des mots à une réalité économique mondiale qu’il était nécessaire de comprendre et de considérer dans notre action politique et ce, même s’il ne se passe pas une semaine sans que quelqu’un me fasse la blague de ne pas partir avec ma chaise...

Crédit photo Presse canadienne

Stéphan Tremblay

Œuvre au sein de la Première Nation de Mashteuiatsh

Ex-député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des Communes de 1996 à 2002 et à l’Assemblée Nationale de 2002 à 2007